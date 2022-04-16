Прожитковий мінімум в Україні зросте з 1 грудня

З 1 грудня в Україні збільшується прожитковий мінімум. Отже, автоматично відбудеться збільшення соціальних стандартів.

Так, мінімальна пенсія залежить від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і складе 1769 гривень. Максимальна пенсія теж підвищиться - до 17 690 гривень.

Також перерахують щомісячні виплати для тих, хто має більше необхідного стажу для отримання пенсії (понад 35 років для чоловіків і понад 30 років - для жінок). Такі пенсіонери отримають 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Зараз ця сума становить 17,12 гривні, а з 1 грудня буде 17,69 гривні.

Також перерахують щомісячні виплати для тих, хто має більше необхідного стажу для отримання пенсії (понад 35 років для чоловіків і понад 30 років - для жінок). Такі пенсіонери отримають 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Зараз ця сума становить 17,12 гривні, а з 1 грудня буде 17,69 гривні.