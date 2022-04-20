Прожитковий мінімум в Україні - цифри з 01 грудня

З 1 грудня 2020 відбудеться планове підвищення соціального показника - розміру прожиткового мінімуму, встановленого ст. 7 закону України "Про Державний бюджет на 2020 рік" від 14.11.2019 р. № 294-IX.

Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору харчових продуктів, набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (закон України "Про прожитковий мінімум" від 15.07. 99 р. № 966-XIV).

Отже, з 1 грудня 2020 прожитковий мінімум складе:

- загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць - 2189 грн;

- для дітей до 6 років - 1921 грн;

- для дітей у віці від 6 до 18 років - 2395 грн;

- для працездатних осіб - 2270 грн;

- для осіб, які втратили працездатність, - 1769 грн.