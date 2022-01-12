Прожитковий мінімум потрібно прив'язати до середньої зарплати по країні

10:19 29 квітень Київ, Україна

Прожитковий мінімум - це далеко не та сума, на яку можна прожити, але від цієї розрахункової суми залежать розміри всіх виплат нашому населенню: допомоги, пенсії, мінімальна зарплата та інші. На сьогодні цей мінімум становить 2270 грн. В "Слузі народу" пропонують прив'язати його розмір спочатку до 40% середньої зарплати по країні.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова.

«У законопроєкті №3515 я запропонувала пов'язати прожитковий мінімум із середнім рівнем заробітної плати. Спочатку я пропоную, щоб це було 40%, а взагалі хотіла б, щоб 60%. У проєкті ж прописано, що протягом 10 років він буде рости на 1% - до 50%. Якщо зробити відразу 50%, це розбалансує держбюджет", - говорить Третьякова.

Вона також переконана, що на базі Мінсоцполітики має бути створено демографічне агентство, яке буде досліджувати різні види домогосподарств з різним рівнем доходів і проводити їхнє опитування.

"Ми зможемо зрозуміти, скільки сім'я витрачає на те, щоб утримувати одного члена домогосподарства. І тоді ми зможемо зрозуміти, скільки їм потрібно шкарпеток. І це буде стільки, скільки їх реально зношують, а не стільки, скільки заклало Міністерство економічного розвитку", - зазначила депутат.

Відзначимо, що Кабінет Міністрів 27 січня схвалив законопроєкт щодо впорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів, стягнень і плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору). На цей момент пропонується змінити методологію розрахунків.

Так, з 1 грудня 2020 року в Україні підвищився прожитковий мінімум до 2189 гривень. Нагадаємо, що до 2024 року планують збільшити прожитковий мінімум на 25%. Від його розміру залежать соціальні і трудові виплати.