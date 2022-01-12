Прожитковий мінімум потрібно прив'язати до середньої зарплати по країні

Прожитковий мінімум - це далеко не та сума, на яку можна прожити, але від цієї розрахункової суми залежать розміри всіх виплат нашому населенню: допомоги, пенсії, мінімальна зарплата та інші. На сьогодні цей мінімум становить 2270 грн. В "Слузі народу" пропонують прив'язати його розмір спочатку до 40% середньої зарплати по країні.
Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова.
Вона також переконана, що на базі Мінсоцполітики має бути створено демографічне агентство, яке буде досліджувати різні види домогосподарств з різним рівнем доходів і проводити їхнє опитування.
Відзначимо, що Кабінет Міністрів 27 січня схвалив законопроєкт щодо впорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів, стягнень і плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору). На цей момент пропонується змінити методологію розрахунків.
Так, з 1 грудня 2020 року в Україні підвищився прожитковий мінімум до 2189 гривень. Нагадаємо, що до 2024 року планують збільшити прожитковий мінімум на 25%. Від його розміру залежать соціальні і трудові виплати.
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