Перевірки українського зерна перенесуть із польського кордону до порту Литви

Україна, Польща та Литва досягли спільної домовленості щодо перенесення перевірки української агропродукції з українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеди.
Про це повідомили у Мінагрополітики України.
Про це домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Роберт Телус та міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас під час чергової зустрічі сьогодні, 3 жовтня.
Про це домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Роберт Телус та міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас під час чергової зустрічі сьогодні, 3 жовтня.
За словами Миколи Сольського, саме Україна запропонувала перенести контроль із українсько-польського кордону до литовського порту.
Зі свого боку Роберт Телус та Кястутіс Навіцкас зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю та вважають це конструктивним кроком.
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