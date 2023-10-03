Перевірки українського зерна перенесуть із польського кордону до порту Литви

Про це повідомили у Мінагрополітики України.



Про це домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Роберт Телус та міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас під час чергової зустрічі сьогодні, 3 жовтня.