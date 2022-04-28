Пропускна здатність припортових залізничних станцій збільшилася

Збільшення обсягів вантажних залізничних перевезень, а також поліпшення умов співпраці для вантажовідправників - одні з основних завдань нинішнього керівництва «Укрзалізниці». Для цього активно ведеться ремонт інфраструктури, зокрема, залізничних шляхів, що забезпечують доступ до морських і річкових портів України.
На цей момент вже збільшена пропускна спроможність залізниці в напрямку трьох портів.
До кінця поточного року планується збільшення пропускної спроможності станцій Берегова, Ізмаїл, Жовтнева, Прибузька.
Ще більш грандіозні плани у «Укрзалізниці» на 2021 рік. Заплановано не тільки ремонт наявних шляхів, станцій і стрілочних переводів, а й будівництво нових шляхів для збільшення вантажопотоку.
Розвиток інфраструктури під'їзних шляхів і припортових станцій буде здійснюватися виключно власними коштами УЗ, оскільки примушувати інвестувати в залізницю портові компанії і вантажовласників неприйнятно.
При цьому в УЗ зазначають, що приватні інвестори можуть за власною ініціативою будувати нові власні під'їзні шляхи, що ведуть до наявних станцій «Укрзалізниці».
Таким чином, в 2021 році за власні кошти «Укрзалізниця» хоче побудувати два додаткових шляхи на станції «Берегова» в порту Південний, а також істотно збільшити пропускну здатність в напрямку порту Ольвія. Повідомляється, що в напрямку Миколаєва вже відновлені закриті шляхи на станціях, а також ведуться переговори з інвестором Ольвії, який взяв порт в концесію, щоб визначитися з необхідними обсягами робіт.
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