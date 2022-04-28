Пропускна здатність припортових залізничних станцій збільшилася

Збільшення обсягів вантажних залізничних перевезень, а також поліпшення умов співпраці для вантажовідправників - одні з основних завдань нинішнього керівництва «Укрзалізниці». Для цього активно ведеться ремонт інфраструктури, зокрема, залізничних шляхів, що забезпечують доступ до морських і річкових портів України.

На цей момент вже збільшена пропускна спроможність залізниці в напрямку трьох портів.

«У жовтні 2020 ми провели ремонтні роботи та відкрили рух на станціях: Жовтнева (Миколаїв) - 3 шляхи; Берегова (Одеська обл.) - 2 шляхи і 2 стрілочні переводи і Чорноморськ-порт - 4 стрілочні переводи», - повідомив директор Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Іван Хорьяков.

До кінця поточного року планується збільшення пропускної спроможності станцій Берегова, Ізмаїл, Жовтнева, Прибузька.

Ще більш грандіозні плани у «Укрзалізниці» на 2021 рік. Заплановано не тільки ремонт наявних шляхів, станцій і стрілочних переводів, а й будівництво нових шляхів для збільшення вантажопотоку.

Розвиток інфраструктури під'їзних шляхів і припортових станцій буде здійснюватися виключно власними коштами УЗ, оскільки примушувати інвестувати в залізницю портові компанії і вантажовласників неприйнятно.

При цьому в УЗ зазначають, що приватні інвестори можуть за власною ініціативою будувати нові власні під'їзні шляхи, що ведуть до наявних станцій «Укрзалізниці».

«На наявній інфраструктурі УЗ не повинна вимагати ні від кого додаткових вкладень і повинна сама інвестувати коштом тарифу на перевезення вантажу», - заявив директор з комерційної роботи та логістики АТ УЗ Іраклі Езугбая.

Таким чином, в 2021 році за власні кошти «Укрзалізниця» хоче побудувати два додаткових шляхи на станції «Берегова» в порту Південний, а також істотно збільшити пропускну здатність в напрямку порту Ольвія. Повідомляється, що в напрямку Миколаєва вже відновлені закриті шляхи на станціях, а також ведуться переговори з інвестором Ольвії, який взяв порт в концесію, щоб визначитися з необхідними обсягами робіт.