Промисловий індекс Доу-Джонса - дані на 2021 рік

20:30 12 травень Київ, Україна

Один з найстаріших біржових індексів світу побив свій рекорд. Промисловий індекс Доу-Джонса перевищив свій показник і досяг 35 000 пунктів. Згідно з даними, споконвічно закладеним розміром індексу було 40 пунктів. Однак зі зростанням економіки США і світу ці показники значно зросли.



Лідери серед компаній - Волгрін-Бутс, Шеврон і Кока-Кола. У всіх - від півтора до 2-х відсотків приросту. Тим часом активи технологічних компаній, наприклад, Майкрософт, Амазон або Альфабет - дешевшають. А це тягне вниз індекси Ес-енд-Пі-500 і Насдак.





Інвестори роблять ставки на тих гравців, які виграють від ослаблення карантину - зокрема, туристичні компанії і сектор розваг. Зате вкладати гроші в технологічні компанії, які значно подорожчали, не поспішають.



Також побоюються того, що на тлі інфляції прибутки технологічних гігантів скоротяться. Зате подорожчання сировини, проблеми в ланцюгах поставок і дефіцит напівпровідників збільшують виробничі витрати. А це відбивається як на самих клієнтах, так і на корпоративних прибутках.