Промисловість України на межі колапсу через ціни на енергоринок

15:56 14 січень Київ, Україна





Попри це системних дій з боку Кабміну немає. Ще в жовтні 2021 року в протоколі зустрічі Прем'єр-міністра Д.Шмигаля з головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради А.Кінахом, представниками роботодавців та профспілок було зафіксовано доручення вжити антикризових заходів для найбільш постраждалих від аномального зростання цін на газ галузей. За їх відсутності у грудні УСПП Антикризова рада громадських організацій, а потім і НТСЕР направили повторні звернення главі уряду з вимогою провести робочу зустріч з промисловцями для вироблення спільного плану дій.



До Українського союзу промисловців на той час продовжують надходити тривожні повідомлення про становище регіональних виробників. Федерація профспілок Вінницької області, Одеської області та ін. називають ситуацію катастрофічною. Виробники готові виходити на акції протесту, якщо уряд не вживатиме термінових заходів. Ті самі настрої і на Миколаївщині. Тут вимагають невідкладного відновлення державного регулювання цін на газ та електроенергію. Тариф на електрику, нагадаємо, на рівні 5,7 грн.. за кіловат. Аномальні ціни на газ стрімко знищують українську промисловість, доки уряд просто витрачає час. Вартість природного палива за рік збільшилась у десять разів, зараз кубометр газу для виробників та бізнесу коштує 55-60 грн, а з урахуванням транспортування – усі 75 грн. У критичній ситуації опинилися переробна галузь АПК, тепличне господарство, хімпром, хлібопекарі, виробники скла та багато інших.. У собівартості їхньої продукції частка газу становить від 30 до 80%.Попри це системних дій з боку Кабміну немає. Ще в жовтні 2021 року в протоколі зустрічі Прем'єр-міністра Д.Шмигаля з головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради А.Кінахом, представниками роботодавців та профспілок було зафіксовано доручення вжити антикризових заходів для найбільш постраждалих від аномального зростання цін на газ галузей. За їх відсутності у грудні УСПП Антикризова рада громадських організацій, а потім і НТСЕР направили повторні звернення главі уряду з вимогою провести робочу зустріч з промисловцями для вироблення спільного плану дій.До Українського союзу промисловців на той час продовжують надходити тривожні повідомлення про становище регіональних виробників. Федерація профспілок Вінницької області, Одеської області та ін. називають ситуацію катастрофічною. Виробники готові виходити на акції протесту, якщо уряд не вживатиме термінових заходів. Ті самі настрої і на Миколаївщині. Тут вимагають невідкладного відновлення державного регулювання цін на газ та електроенергію. Тариф на електрику, нагадаємо, на рівні 5,7 грн.. за кіловат.

“Інакше це призведе до зростання цін на товари, збитковості бізнесу та втрати конкурентоспроможності. Відтак – до масових звільнень працюючих, поширення бідності, соціальної напруги у регіонах”, - кажуть у Вінницькій області.

При цьому уряд на вимогу промислової спільноти пообіцяв підтримку деяким (перелік далеко неповний) галузям, що полягає в обмеженні націнки на газ до 24%. Втім, торги вже переносили тричі. Працюючих механізмів, якими трейдерів зобов'яжуть постачати дешевший газ немає, хоча йдеться про блакитне паливо власного видобутку. І цей процес має контролювати уряд – від видобутку до розподілу.

“Кабміна на вимогу промислової спільноти, хоч і пізно, але днями визначив порядок постачання пільгового газу виробникам соціально-значущої продукції. Без цього трейдери не надавали жодних знижок. Очікується, що приватні газовидобувні компанії продадуть у січні на біржі близько 80 млн. куб. м газу. Але механізм, за нашою інформацією, досі не працює. Торги переносилися з 10 січня на 12, потім на 14 січня Очікуємо на інформацію, разом з тим наполягаємо, щоб список виробників був розширений. Як мінімум – на тепличне господарство, переробку в АПК, хімпром, мале та середнє підприємництво”, - наголошує президент УСПП Анатолій Кінах.

Собівартість українського газу, нагадаємо, 3-4 грн. за кубометр, а, за оцінками експертів, потенціал видобутку вуглеводнів в Україні становить 1,1 трл.. кубометрів. Поки що Укргазвидобування лише скорочує видобуток – падіння за рік на 3,7%.



На тлі обіцянок уряду про більш дешевий газ, виробники закупили паливо лише на першу половину січня, очікуючи на державну підтримку. Будь-яке відхилення від плану: подальше відстрочення торгів, зменшення обсягів тощо.. призведе до посилення кризи у багатьох галузях.