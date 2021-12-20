12:18 22 листопад Київ, Україна

Експерти прогнозують підвищення цін на промислові товари, оскільки зараз Україна має рекордний показник інфляції на відповідному ринку.

У жовтні 2021 року промислова інфляція побила рекорд за всю історію ринку промисловості, досягнувши позначки 57%. Чи потрібно готуватися до того, що виробники продаватимуть товари набагато дорожче, ніж зараз?

«Сьогодні показник індексу цін виробників знаходиться на максимумі за всю сучасну історію економіки України – 57% у жовтні 2021 року, попередній пік – 52%, був зафіксований на початку 2015 року», – прокоментував аналітик.

Причинами такого різкого стрибка промислової інфляції експерти називають підвищення цін на енергоресурси: залізну руду, вугілля, нафту, газ, метали та хімічні речовини. Практично у 2,5 раза з початку року ціни на постачання електроенергії та газу зросли.

Слід зазначити, що за місяць промислова інфляція зросла на 12,5%, зокрема, зростання на 11,4% пов'язане з енергетичною складовою.

Проте фахівці запевняють, що звичайним українським споживачам поки що особливо турбуватися нема про що, оскільки кінцеві ціни на промислові товари зростуть несуттєво. "Прямий ефект на споживчі ціни обмежений внаслідок дії річних контрактів із фіксованою ціною на газ, незмінних тарифів на електроенергію, опалення та гарячу воду для населення", - стверджують експерти.