Відбувся спад цін на паливо

Мінекономіки оприлюднило знижені ціни на паливо. Оновлені дані вартості бензину і ДТ надають три рази на місяць.
Міністерство економіки опублікувало середню вартість літра бензину і дизельного палива - 26,67 грн і 21,64 грн відповідно.
У порівнянні з останнім оновленням ціни на паливо впали. Так, з 4 серпня середня вартість бензинів становила 26,86 грн, отже, вона зменшилася на 19 коп., а дизеля - 22,24 грн, тобто відбувся спад на 60 коп.
"На підставі розрахунків ..."Нафтогазу"... визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 21,64 гривні, і 1 літра бензину автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,67 гривні", - відзначили в Мінекономіки.
Якщо врахувати встановлену урядом граничну націнку на бензин в розмірі 5 грн за літр, а ДП - 7 грн, то максимальні ціни на паливо можуть досягати 31,67 грн і 28,64 грн відповідно.
Варто відзначити, що перерахунки середньої вартості палива публікують тричі на місяць. Вони діють протягом 10 днів з дня публікації.
Міністерство економіки опублікувало середню вартість літра бензину і дизельного палива - 26,67 грн і 21,64 грн відповідно.
У порівнянні з останнім оновленням ціни на паливо впали. Так, з 4 серпня середня вартість бензинів становила 26,86 грн, отже, вона зменшилася на 19 коп., а дизеля - 22,24 грн, тобто відбувся спад на 60 коп.
"На підставі розрахунків ..."Нафтогазу"... визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 21,64 гривні, і 1 літра бензину автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,67 гривні", - відзначили в Мінекономіки.
Якщо врахувати встановлену урядом граничну націнку на бензин в розмірі 5 грн за літр, а ДП - 7 грн, то максимальні ціни на паливо можуть досягати 31,67 грн і 28,64 грн відповідно.
Варто відзначити, що перерахунки середньої вартості палива публікують тричі на місяць. Вони діють протягом 10 днів з дня публікації.
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