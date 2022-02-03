Програмою «є-підтримка» скористалося понад 7 млн ​​людей

14:46 31 січень Київ, Україна

Програма "є-підтримка" триватиме до 18 грудня 2022 року, повідомляють у Міністерстві економіки.



На 1-му етапі виплат, який розпочався з 2022 року, кошти можна отримати лише через програму «Дія». А на 2-му етапі виплат, у другому-третьому кварталі 2022 року, обіцяють надати альтернативний офлайн-механізм для отримання 1000 за вакцинацію.



Також у Мінекономіки розповіли, що громадяни віком від 60 років витратили вже 88 мільйонів гривень на купівлю ліків.



Загалом програмою «є-підтримка» скористалося понад 7 млн осіб. Українці витратили близько 2 мільярдів отриманих коштів.



Послуга «підтримка», що стартувала 19 грудня 2021, це можливість отримати тисячу за повний курс вакцинації від коронавірусу.



«Є-підтримка» спрямована на допомогу українському бізнесу, який найбільше постраждав під час карантину, тому витратити гроші можна лише на певні категорії товарів та послуг.