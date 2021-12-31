Програма допомоги частковому безробіттю буде діяти

09:38 20 серпень Київ, Україна

Уряд розглянув пропозицію Кабінету міністрів щодо збереження програми допомоги по частковому безробіттю. Дія програми по виплаті коштів планують продовжити і після повного закінчення карантину.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, програма довела свою ефективність під час коронакрізіса і повинна бути затверджена на постійній основі.

«Уряд пропонує рішення, яке дозволить розширити програму і надасть можливість отримувати допомогу не тільки під час чинного карантину, а й у разі встановлення подібних обмежень у зв'язку з іншими захворюваннями», - заявив прем'єр.

Шмигаль повідомив, що за час коронакрізіса уряд розширив програму по частковому безробіттю, що дозволило «майже 400 тис українців зберегти робочі місця, а роботодавцям - свій бізнес».

«Уряд пропонує рішення, яке дозволить розширити програму і надасть можливість отримувати допомогу не тільки під час чинного карантину, а й у разі встановлення подібних обмежень у зв'язку з іншими захворюваннями», - сказав він.

Шмигаль зазначив, що проект закону буде винесений на розгляд парламенту. Як вказується в пояснювальній записці, він дає право Кабміну визначати порядок надання допомоги, її розмір і терміни надання, а також порядок відшкодування коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Також повідомляється, що Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн. З них 4,7 млрд грн будуть спрямовані на виплати по частковому безробіттю. Станом на 24 липня на допомогу по частковому безробіттю з Фонду направлено 1,63 млрд грн.