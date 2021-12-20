Програма «5-7-9%» - перші результати від Мінфіну

14:11 28 липень Київ, Україна

Міністерство фінансів України опублікувало дані про державну програму «Доступні кредити 5-7-9%». Згідно з інформацією українці отримали півтори тисячі кредитів на загальну суму 2,413 млрд грн. При цьому тільки за минулий тиждень банки оформили 196 нових договорів на загальну суму понад 600 млн грн.

У відомстві зазначили, що найбільшим попитом серед представників бізнесу користуються кредити на рефінансування раніше отриманих позик. За минулий тиждень портфель рефінансованих кредитів в рамках програми виріс на півмільярда гривень (564 млн гривень), склавши 1.637 млрд грн. Сума заявок на рефінансування склала 6,464 млрд грн з моменту запуску антикризового продукту.

Мінфін назвав «стабільно високим» попит бізнесу на інвестиційні кредити в рамках держпрограми. Станом на 27 липня сума заявок на отримання позик в рамках цього продукту склала 5,129 млрд грн. Уповноважені банки з моменту запуску програми видали інвестиційних кредитів на суму 757,30 млн грн. Завдяки цьому основні фонди підприємців були оновлені на суму близько 1 млрд грн, повідомили у відомстві.

На даний момент кредит в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» видають 18 банків: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, Банк Львів, ПУМБ, Банк Альянс, Кредобанк, Банк Восток, Райффайзен банк Аваль, ТАСкомбанк, Альфа- банк, Глобус, Мегабанк, Полікомбанк, Креді Агріколь банк, Кредитвест банк і ОТП банк.