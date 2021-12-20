Програма «5-7-9%» - перші результати від Мінфіну

14:11 28 липень Київ, Україна

Міністерство фінансів України опублікувало дані про державну програму «Доступні кредити 5-7-9%». Згідно з інформацією українці отримали півтори тисячі кредитів на загальну суму 2,413 млрд грн. При цьому тільки за минулий тиждень банки оформили 196 нових договорів на загальну суму понад 600 млн грн.

ФОто: Сколько кредитов выдали под программу 5-7-9%?

У відомстві зазначили, що найбільшим попитом серед представників бізнесу користуються кредити на рефінансування раніше отриманих позик. За минулий тиждень портфель рефінансованих кредитів в рамках програми виріс на півмільярда гривень (564 млн гривень), склавши 1.637 млрд грн. Сума заявок на рефінансування склала 6,464 млрд грн з моменту запуску антикризового продукту.

ФОто: Сколько кредитов выдали под программу 5-7-9%?

Мінфін назвав «стабільно високим» попит бізнесу на інвестиційні кредити в рамках держпрограми. Станом на 27 липня сума заявок на отримання позик в рамках цього продукту склала 5,129 млрд грн. Уповноважені банки з моменту запуску програми видали інвестиційних кредитів на суму 757,30 млн грн. Завдяки цьому основні фонди підприємців були оновлені на суму близько 1 млрд грн, повідомили у відомстві.

На даний момент кредит в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» видають 18 банків: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, Банк Львів, ПУМБ, Банк Альянс, Кредобанк, Банк Восток, Райффайзен банк Аваль, ТАСкомбанк, Альфа- банк, Глобус, Мегабанк, Полікомбанк, Креді Агріколь банк, Кредитвест банк і ОТП банк.