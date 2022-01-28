Прогноз рівня безробіття в Україні за версією НБУ

Національний банк України оновив прогноз безробіття за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2022 рік погіршився з 8,6% до 9,1%, на 2023 рік – з 8,6% до 8,9%.
Про це йдеться у Інфляційному звіті Національного банку (січень 2022 року).
За оцінками НБУ, у 2021 році рівень безробіття досяг 9,8% (прогнозувалося 9,4%).
Як йдеться у звіті, подальше зростання економіки, покращення ділових очікувань підприємств стимулюватиме збільшення попиту на робочу силу на прогнозному горизонті.
Зокрема, згідно з результатами опитувань про ділові очікування у четвертому кварталі, про плани збільшувати кількість працівників у 2022 році повідомила більшість підприємств. Підтримуватимуть ринок праці та продовження вакцинації, що підвищить впевненість бізнесу у відсутності в майбутньому карантинних обмежень. Як наслідок, рівень безробіття знизиться до 9,1% у 2022 році і надалі поступово наближатиметься до свого нейтрального рівня (8,5%), прогнозують у НБУ.
«Втім, це продовжуватиметься довше, ніж очікувалося, через посилення диспропорцій на ринку праці, більш тривалі ефекти пандемії на участь у робочій силі та слабкіше попереднього прогнозу відновлення економіки», – йдеться у документі.
За даними Держстату, рівень безробіття в Україні у третьому кварталі 2021 року становив 9,2%. Кількість безробітного населення 15-70 років склало 1,6 млн осіб.
За оцінками НБУ, у 2021 році рівень безробіття досяг 9,8% (прогнозувалося 9,4%).
Як йдеться у звіті, подальше зростання економіки, покращення ділових очікувань підприємств стимулюватиме збільшення попиту на робочу силу на прогнозному горизонті.
Зокрема, згідно з результатами опитувань про ділові очікування у четвертому кварталі, про плани збільшувати кількість працівників у 2022 році повідомила більшість підприємств. Підтримуватимуть ринок праці та продовження вакцинації, що підвищить впевненість бізнесу у відсутності в майбутньому карантинних обмежень. Як наслідок, рівень безробіття знизиться до 9,1% у 2022 році і надалі поступово наближатиметься до свого нейтрального рівня (8,5%), прогнозують у НБУ.
«Втім, це продовжуватиметься довше, ніж очікувалося, через посилення диспропорцій на ринку праці, більш тривалі ефекти пандемії на участь у робочій силі та слабкіше попереднього прогнозу відновлення економіки», – йдеться у документі.
За даними Держстату, рівень безробіття в Україні у третьому кварталі 2021 року становив 9,2%. Кількість безробітного населення 15-70 років склало 1,6 млн осіб.
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