Прогноз вартості овочів, ягід, фруктів

07:58 24 травня Киев, Украина

Ті регіони, які лідирують у вирощуванні фруктів та овочів, перебувають тимчасово в окупації.

Про те, що буде з овочами, ягодами та фруктами та цінами на них, повідомляє Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) у публікації в agronews.ua.

З одного боку, зменшиться пропозиція, але з іншого боку, зменшиться і попит, адже значна частина населення виїхала з країни. Якщо говорити про овочі, то вони не будуть дешевими, оскільки південні регіони тимчасово окуповані. У центральних та західних областях збільшили площі під овочами, але все одно це не компенсує втрати постачання з півдня. Тому ціна на овочі буде досить високою", - каже президент УПОА.

З фруктами та деякими ягодами ситуація також буде складною.

"Щодо інших позицій, то, звичайно, зменшиться пропозиція кавуна, дині, черешні, абрикосу. Щось компенсується завдяки імпорту, а якихось продуктів, можливо, взагалі не буде. Але це не критично, оскільки такі фрукти не є продуктами першої потреби”, – зазначає Баштанник.

З більшістю ягід ситуація може бути менш складною.