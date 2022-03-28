Прогноз щодо розвитку туристичної сфери від ООН обіцяє відновлення галузі

Доповідь, зроблена на конференції ООН, свідчить про непогане становище світового туризму. В рамках засідання було озвучено стрімкий розвиток туристичної галузі та її явне відновлення після коронакризи. Такі припущення були винесені за участю Всесвітньої туристичної організації.

Повідомляється, що в минулому році через коронавірус кількість міжнародних поїздок скоротилася на 73% в порівнянні з минулим рівнем подорожей.

У грошовому значенні галузь втратила через це близько 2,4 трлн доларів. Однак в організації кажуть, що в цьому році справи повинні піти набагато краще, оскільки світ став активно вакцинуватися проти коронавірусу.

Раніше Україна вийшла з Угоди про співпрацю в сфері туризму в рамках Співдружності Незалежних Держав. Урядом денонсований відповідний документ. У Кабінеті Міністрів повідомили, що співпраця у туристичній сфері з країнами-підписантами, які є сторонами угод - забезпечується двосторонніми нормативними актами.