Прогноз падіння ВВП від Мінекономіки

На сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства опублікували огляд, в якому вказане падіння ВВП в Україні за перші дев'ять місяців 2020 року. Огляд економічної активності свідчить про те, що ВВП сповільнився до 5,5% після падіння на 5,8% за підсумками січня-серпня.

"У вересні 2020 тривала адаптація до нових реалій сьогоднішнього дня і умов функціонування з урахуванням мінливості ситуації з рівнем захворюваності в світі (спалаху захворюваності в низці країн світу) і всередині країни (епідемічне зонування і зміна регіональних карантинних зон)", - йдеться в огляді.

Прогноз падіння економіки України

За підсумками року Мінекономіки залишає незмінним прогноз по скороченню ВВП на рівні 4,8%, в тому числі скорочення ВВП в IV кварталі на рівні 3,0%, за умови, що ситуація з рівнем захворюваності до кінця року як в світі, так і всередині країни істотно не погіршиться і відповідно не відбудеться посилення превентивних заходів (не відновлено тривалий жорсткий карантин на значній території країни/країн).

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінило падіння ВВП України в першому півріччі в 6,5%, в тому числі у другому кварталі року - в 11%. Падіння ВВП України за підсумками 8 місяців року сповільнилося до 5,8%.