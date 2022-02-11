Прогноз економістів: ВВП України впаде на 10%

Підсумки 2020 року для української економіки не втішні. Множинні проблеми, кредити та кризи призводять до зниження всіх показників. Так, українські економічні експерти вважають, що ВВП України може впасти на 10% за підсумками 2020 року.
«Мій прогноз падіння ВВП України на 2020 рік - на рівні 10%. А в наступному році ми будемо рости, швидше за все, маргінально», - заявив один з провідних фінансистів.
Фахівці запевняють, що досягти зростання в 2021 році буде досить легко, оскільки «буде порівнюватися статистика 2020 року і статистика 2021 року. Якщо тут вже дно, то будь-яке поліпшення - це вже зростання».
За оцінками експертів, зростання ВВП в 2021 році буде на рівні 3,5%. Однак, до рівня 2019 року Україна зможе дійти тільки в 2022 році. Нагадаємо, що в Міністерстві фінансів прогнозують, що Україна в наступному році вийде на рівень ВВП до 4,6%.
Згідно з прогнозами Міністерства фінансів, держборг України до кінця поточного року складе 68% ВВП. Такі цифри називає Сергій Марченко, міністр фінансів. При цьому він упевнений в тому, що в наступному 2021 році ситуацію вдасться змінити на краще.
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