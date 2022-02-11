Прогноз економістів: ВВП України впаде на 10%

12:28 22 вересень Київ, Україна

Підсумки 2020 року для української економіки не втішні. Множинні проблеми, кредити та кризи призводять до зниження всіх показників. Так, українські економічні експерти вважають, що ВВП України може впасти на 10% за підсумками 2020 року.

«Мій прогноз падіння ВВП України на 2020 рік - на рівні 10%. А в наступному році ми будемо рости, швидше за все, маргінально», - заявив один з провідних фінансистів.

Фахівці запевняють, що досягти зростання в 2021 році буде досить легко, оскільки «буде порівнюватися статистика 2020 року і статистика 2021 року. Якщо тут вже дно, то будь-яке поліпшення - це вже зростання».

За оцінками експертів, зростання ВВП в 2021 році буде на рівні 3,5%. Однак, до рівня 2019 року Україна зможе дійти тільки в 2022 році. Нагадаємо, що в Міністерстві фінансів прогнозують, що Україна в наступному році вийде на рівень ВВП до 4,6%.

«Ми плануємо в наступному році 4,6% зростання ВВП. І за цими параметрами, я вважаю, у нас все досить так нормально, помірно. Цей бюджет є реалістичним. Він не надутий за доходами та не популістський за видатками. Цей бюджет збалансований. І ми постараємося... Наприклад, у 2022 році дефіцит уже буде 4,5%, а в 2023 - 3,5%», - розповів міністр фінансів.

Згідно з прогнозами Міністерства фінансів, держборг України до кінця поточного року складе 68% ВВП. Такі цифри називає Сергій Марченко, міністр фінансів. При цьому він упевнений в тому, що в наступному 2021 році ситуацію вдасться змінити на краще.