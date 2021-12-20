«Проєкти концесії – це завжди нешвидке повернення інвестицій» – експерт

17:53 22 листопад Київ, Україна

Прем'єр-міністр стверджує, що Україна активно відновлює інфраструктуру і прагне розвивати механізм державно-приватного партнерства. Цю тему обговорювали на онлайн-зустрічі прем'єр-міністр Денис Шмигаль та віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації Махтар Діоп.



За його словами, МФК та Мінінфраструктури погодили перші дві ділянки дороги для майбутніх проєктів ДПП: Луцьк – кордон Польщі та Харків – Запоріжжя. «Ми плануємо, що угоди з МФК будуть укладені до кінця цього року. Будівництво коштом приватних інвесторів проходитиме вперше. Дуже важливо залучити якісних інвесторів до перших пілотних проєктів, щоб масштабувати механізм на більшу кількість об'єктів», – зазначив Шмигаль. Прем'єр-міністр відзначив високий рівень співпраці з МФК щодо підготовки пілотних проєктів концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон".



Він додав, що враховуючи позитивні результати концесії, співробітництво буде продовжено і щодо «Морського торговельного порту «Чорноморськ». «Сподіваємося на прискорення роботи з імплементації інших проєктів державно-приватного партнерства, зокрема, щодо аеропортів та концесій залізничних вокзалів», – зазначив глава уряду. Про це в ефірі одного з українських телеканалів говорили із радником прем'єр-міністра України Кирилом Криволапом.

«Проєкти концесій – це завжди нешвидке повернення інвестицій. Законодавством передбачено відповідний механізм. Є багато запобіжників. Наприклад, щодо кожної концесії укладено договір із конкретним концесіонером. І для цього концесіонера накладається як соціальна складова, наприклад, зберегти робочі місця, економічна – зберегти перевалку на певну частину вантажів. Є такий приклад порту "Ольвія". Концесіонер QTerminals має вкласти в розвиток порту майже 3,5 мільярда гривень, має обов'язки щодо перевантаження певного. Саме ці показники визначають успішність проєкту», – наголосив він.

За його словами, у країнах, де активно і багато реалізується концесії, за статистикою, більшу частину обов'язків та ризиків бере на себе держава. А в Україні цей інструмент відносно новий і ризики для держави незрозумілі, тож зараз держава намагається перекласти на концесіонера все якнайбільше. «Якби у нас держава дійсно була ефективним упорядником для інфраструктури – ми б бачили і розвиток інфраструктури, і ми бачили б сервіси як споживачі, і ми були б задоволені цими сервісами. Тому концесія – це ефективне, розумне рішення. Не треба боятися. Для держави вигідно передати аеропорти та залізничні вокзали у концесію», – зазначив він.