Проєкт «Міцні регіони» для України профінансує ЄС - бюджет понад 10 млн євро

В Україні запрацює проєкт «Міцні регіони - Спеціальна програма підтримки України». Його ініціатори - Європейський Союз спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) - готові виділити кошти для поліпшення життя на сході та півдні країни. Загальна вартість проєкту - 30 млн євро. Сюди також входить боротьба з наслідками COVID-19. На місцеві громади проєкт виділить 10 млн євро.

«Ця нова програма повністю відповідає непохитній підтримці, яку надає ЄС, для забезпечення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. І це можливо в результаті постійних зусиль з боку Європейського Союзу підтримувати Україну перед обличчям гібридних загроз, з якими вона стикається. Наша спільна мета - допомогти зробити Східну і Південну Україну міцними, стійкими і процвітаючими», ─ сказав Фредерік Кунео, керівник програм співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні.

Кращі практики та досвід місцевого розвитку в Донецькій і Луганській областях (підконтрольні уряду території), які GIZ вже впровадив протягом попередньої фази «Спеціальної програми підтримки України», будуть поширені на обрані громади в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській і Чернігівській областях. До жовтня 2023 програма допоможе майже 80 громадам забезпечити комфортний і ефективний доступ для жителів місцевих адміністративних, медичних та соціальних послуг. У Херсонській області програма буде підтримувати контрольно-пропускні пункти на адміністративному кордоні з Кримом, щоб створити українцям комфортні умови перетину кордону з незаконно анексованим Росією півостровом для збереження людських зв'язків.