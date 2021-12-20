Продуктовий кошик в Україні: зміни за 4 роки

Державна служба статистики України оприлюднила дані про подорожчання харчових продуктів за 4 роки. Продуктовий кошик в період з 2017 по 2021 рік зріс в ціні на 30%. В середньому ціна в 2017 році становила 3958 гривень, а в 2021 - 5614 гривень.

У 2017-му на мінімальну зарплату (3200 грн) можна було купити 35,7 кг яловичини, а зараз (при мінімалці в 6000 грн) - вже 40,1 кг. У той самий час, ситуація з картоплею кардинально протилежна: 4 роки тому на мінімалку можна було купити 573,4 кг, а зараз - 538,5 кг.

Найбільше зросли в ціні сигарети. Наприклад, в 2017-му пачка українських сигарет з фільтром, в середньому, коштувала 17,47 грн, зараз - 44,4 грн. Імпортні сигарети преміумкласу подорожчали з 25,7 до 59,19 грн, або в 2,3 раза. Таке зростання пов'язане з підвищенням акцизів. Як видно на інфографіці, подорожчання серед п'яти найпопулярніших продуктів склало від 16,9 до 51%. Залежно від раціону, для когось харчування могло подорожчати, в середньому, не на 30, а на всі 50%.

Як відзначають в НБУ, в останні місяці інфляція в Україні прискорилася. Така тенденція спостерігається в більшості країн з економікою, що розвивається. Ключова причина: ростуть зовнішні ринки, дорожчає пшениця, корми. Разом з тим, збільшується і собівартість української продукції.