Продуктів у магазинах достатньо, найбільші мережі супермаркетів закликають не панікувати

15:21 24 лютий Київ, Україна

Керівництво українських супермаркетів закликало громадян не панікувати і запевнило, що продуктів достатньо. Зокрема, про це заявили компанії Fozzy Group (Сільпо, Фора, Fozzy) та АТБ.

«Зробимо все можливе, щоб сьогодні у звичайному режимі працювала максимальна кількість магазинів. Про працюючих і за яким графіком оперативно повідомлятимемо в соцмережах та на гарячих лініях торгових мереж. Ми робимо все можливе, щоб у максимальної кількості українців залишався доступ до продуктів», – заявили у Fozzy Group.

«В умовах, що склалися, корпорація «АТБ» працює в максимально посиленому та мобілізованому режимі. Магазини торгової мережі «АТБ» мають товари всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатньо товарних залишків для забезпечення споживчого попиту при його збільшенні. Логістична та транспортна інфраструктура компанії знаходиться під особистим контролем», – коментують у «АТБ».