Продовольство виросте в ціні на 4% - локдаун

Багато економічних експертів висловилися про те, що новий локдаун може привести до погіршення стану економіки України. Однією з причин погіршення стане зміна ціни на різні категорії товарів.



Скорочення попиту може привести до зменшення цін на продукти і товари, як, наприклад, це відбувається з одягом, коли великої потреби в ньому люди, які працюють вдома, не мають. Таку думку висловив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, який вважає, що локдаун не вплине на ціни на продукти.

«Ми побачили, що насправді навіть жорсткий формат, який був навесні, ніяк не вплинув на ціни. Ні позитивно, ні негативно. Істотний вплив на ціни зараз мають два фактори: один - це девальвація навіть не гривні до долара, оскільки вона відбулася, і гривня стабілізувалася на рівні 27,5-28,5, а скоріше девальвація долара до євро, оскільки багато всього ми імпортуємо з зони євро», - зазначив експерт.

У свою чергу керівник Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки (KSE) Юрій Шоломицький вважає, що зростання цін на продукти від локдауну не буде залежати. За прогнозами Київської школи економіки, за рік ціни на продовольчі товари в середньому зростуть на 4%, і карантин на ці показники не вплине.

«Ціни ростуть рівномірно. На деякі продовольчі товари рух досить сильний. Але це залежить від врожаю. Це, наприклад, соняшникова олія. До 4% на рік, за прогнозами, зростання. Так повинно і залишитися», - прогнозує Шоломицький.Однак президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса вважає, що, незважаючи на поганий урожай, зниження попиту через закриття ресторанів і продуктових базарів може привести до падіння цін на ті продукти, які складно зберігати.