Продаж землі в Україні. Кількість укладених договорів

16:55 20 серпня Київ, Україна

На сьогодні в Україні зареєстровано понад 7 тис. заяв на покупку землі.



Станом на 20 серпня 2021 року укладено 7901 угоду в рамках земельної реформи, повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства України.



4744 нотаріуси подали заяви для отримання доступу в держземкадастр. Всього заяв - 5328, погоджено 4702, в черзі - 6, відмовлено - 620.



Нагадаємо, до 2024 року купувати землю можуть тільки фізособи, громадяни України. Обмеження на покупку - 100 га. Питання продажу землі іноземцям вирішать тільки на загальнонаціональному референдумі.