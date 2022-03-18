Продаж ОВДП поповнив бюджет на 7,97 млрд гривень

Міністерство фінансів опублікувало інформацію про продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Завдяки аукціонам державний бюджет вдалося поповнити на 7,97 млрд гривень. Також ця процедура зменшила прибутковість річних паперів.

Було запропоновано п'ять випусків цінних паперів у національній валюті і один випуск в євро.

Ставки і строки обігу гривневих облігацій були наступними:

1 рік за ставкою 10,97% (ставка впала на 2,2 п.п.);

1,5 року за ставкою 11,30%;

2 роки за ставкою 12,00% (ставка зменшилася на 5 п.п.)

3 роки за ставкою 12,30%;

5 років за ставкою 12,59% (ставка виросла на 7 п.п.).

Термін обігу облігацій, що пропонуються в євро, склав 1 рік, прибутковість - 2,50%. Від їхнього продажу залучили 60,8 млн євро. Від розміщення державних цінних паперів в гривні в бюджет було залучено 5,986 млрд гривень.