Приватизація поповнить бюджет на 12 млрд грн - Петрашко

Ігор Петрашко поділився планами українського уряду на поповнення бюджету через програму приватизації. За словами міністра економіки, план поповнення скарбниці має на увазі прибуток близько 12 млрд гривень.

Міністр нагадав, що Верховна Рада нещодавно прийняла закон розблокувати Велику приватизацію, і Фонд держмайна готується її запустити.

«У Фонді держмайна є багато об'єктів, які за останній рік йому передали. Загальний розрахунковий обсяг надходжень від приватизації - 12 млрд грн», - повідомив Петрашко.

Серед об'єктів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, міністр назвав Одеський припортовий завод, «Центренерго», Об'єднану гірничо-хімічну компанію.