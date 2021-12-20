Приватизація може поповнити держбюджет на 12 млрд гривень - експерт

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України робить великі ставки на процес приватизації державних об'єктів приватними особами. Так, згідно з прогнозом Мінекономіки, до державного бюджету має надійти близько 12 млрд гривень.
У державному бюджеті на 2021 рік передбачено 12 млрд грн надходжень від приватизації: 3 млрд грн - від малої приватизації і 9 млрд грн - від великої приватизації. Велика приватизація включає об'єкти балансовою вартістю понад 250 млн грн.
Подробиці теми розповіла керуюча партнерка адвокатської групи Марина Гаврилюк. За словами фахівця, швидше за все цей процес викликаний дефіцитом коштів в українському бюджеті, а також бажанням залучити більше інвестицій в Україну.
За словами експертки, приватизація зараз є найкращим інструментом для поповнення бюджету. Адже в принципі інвестори зараз зацікавлені в цьому.
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