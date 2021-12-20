Приватизація може поповнити держбюджет на 12 млрд гривень - експерт

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України робить великі ставки на процес приватизації державних об'єктів приватними особами. Так, згідно з прогнозом Мінекономіки, до державного бюджету має надійти близько 12 млрд гривень.

«Приватизація - це пріоритет президента, пріоритет уряду. І мала приватизація, і розблокування великої приватизації, яка в цьому році, ми плануємо, орієнтовно принесе 12 млрд грн до державного бюджету. Але, що більш важливо, навіть дасть можливість прийти більш ефективному новому приватному власнику, який зможе ці підприємства краще розвивати», - відзначили в міністерстві.

У державному бюджеті на 2021 рік передбачено 12 млрд грн надходжень від приватизації: 3 млрд грн - від малої приватизації і 9 млрд грн - від великої приватизації. Велика приватизація включає об'єкти балансовою вартістю понад 250 млн грн.

Подробиці теми розповіла керуюча партнерка адвокатської групи Марина Гаврилюк. За словами фахівця, швидше за все цей процес викликаний дефіцитом коштів в українському бюджеті, а також бажанням залучити більше інвестицій в Україну.

«Поповнення бюджету звичайно ж є тут ключовим завданням, яке зараз стоїть перед керівництвом нашої держави. Тому в принципі це питання вже піднімалося на початку карантину, проте тимчасово відкладене через стабілізацію на світовому ринку», - сказала фахівець.

За словами експертки, приватизація зараз є найкращим інструментом для поповнення бюджету. Адже в принципі інвестори зараз зацікавлені в цьому.