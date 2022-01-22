Приватизація держмайна поповнює бюджет України

14:56 08 вересень Київ, Україна

Фонд державного майна надав дані, згідно з якими в бюджет України надійшло понад пів мільярда гривень. Такі дані вказані у звіті про приватизацію державного майна за перше півріччя 2020 року.

Згідно з ним, в січні-червні поточного року державну форму власності змінив 191 об'єкт приватизації. Від приватизації державного майна у звітному періоді надійшло 506 959 000 грн. і перераховано до Державного бюджету 506 859 000 грн (з урахуванням залишку станом на 1.01.2020 р. в сумі 77,1 тис. грн.).

Для порівняння, в першому півріччі 2019 державну форму власності змінили 224 об'єкти. Від приватизації державного майна надійшло 265 412 000 грн. і були перераховані до Державного бюджету 265 501 000 грн.

За всі роки діяльності Фонду від приватизації державного майна надійшло майже 69 млрд. грн. Слід зазначити, що в першому півріччі 2020 продаж об'єктів великої приватизації не проводився, договори купівлі-продажу не укладались. Проблемними питаннями, які вплинули на результати підготовки до приватизації об'єктів великої приватизації, були наступні: