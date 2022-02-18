Приватизація великих об'єктів в Україні тимчасово зупинена

15:58 25 вересень Київ, Україна

Велика приватизація в Україні тимчасово зупинена. Обмеження щодо проведення аукціонів набрали чинності відсьогодні - 25 вересня 2020 року. Об'єктів малої приватизації обмеження не стосуються, об'єкти великої приватизації не будуть продаватися до листопада.

«Адаптивний карантин дозволяє тримати нам баланс між карантинними обмеженнями та нормальним життям країни. При цьому збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче. Сьогодні на засіданні уряду розглянемо питання про продовження адаптивного карантину на два місяці. Обмеження та зонування територій за кольорами будуть діяти як мінімум до 1 листопада. До 31.10 ми продовжуємо карантин. Відповідно, до листопада ми плануємо, що він буде діяти в тій формі, в якій ми його вже зараз застосовуємо в Україні», - сказав Шмигаль

Зміни передбачені законом № 853-IX. У документі зазначено, що він набирає чинності на наступний день після опублікування в офіційній пресі, а оприлюднений він був 24 вересня.

Закон також передбачає парламентський контроль над приватизацією державного майна. Його здійснюватиме профільний комітет Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснював, що в умовах карантину некоректно говорити про велику приватизацію, тому що держава не отримає від неї багато коштів.