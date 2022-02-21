«ПриватБанк» запустив послугу «Переказ коштів по телефону»

Як повідомила пресслужба «ПриватБанку», тепер переказ коштів з картки банку став ще простіше. Вам не потрібно дізнаватися громіздкий номер картки одержувача, буде досить лише його телефонного номера. Найбільший банк України запустив грошові перекази за номером телефону в мобільному банку «Приват24».
Щоб почати користуватися послугою «Переказ коштів по телефону», варто оновити мобільний додаток «Приват24».
Для переказу грошей по телефону потрібно:
- Зайти в додаток «Приват24»;
- Перейти до сервісів;
- Натиснути «Переказ на картку»;
- Вибрати одержувача з телефонної книги;
- Вказати суму переказу і відправити;
- Гроші надійдуть отримувачу онлайн.
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