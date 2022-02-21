«ПриватБанк» запустив послугу «Переказ коштів по телефону»

08:15 26 травень Київ, Україна

Як повідомила пресслужба «ПриватБанку», тепер переказ коштів з картки банку став ще простіше. Вам не потрібно дізнаватися громіздкий номер картки одержувача, буде досить лише його телефонного номера. Найбільший банк України запустив грошові перекази за номером телефону в мобільному банку «Приват24».

Щоб почати користуватися послугою «Переказ коштів по телефону», варто оновити мобільний додаток «Приват24».

«Тепер відправнику не треба дізнаватися номер картки одержувача, щоб відправити переказ. А одержувачу не потрібно передавати номер картки - тільки номер телефону», - сказано в повідомленні.

Для переказу грошей по телефону потрібно: