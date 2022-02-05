ПриватБанк заплатив кримчанам 750 млн гривень

Попри передачу зобов'язань по виплатах третій особі, ПриватБанк все-таки зробив виплати коштів жителям Криму. Йдеться про судові рішення після окупації півострова Росією (після 2014 року). Кримські вкладники отримали від фінансової установи 750 млн гривень з відсотками і штрафами.
За його інформацією, на кінець 2020 року до банку було заявлено низку позовних вимог вкладниками по поверненню депозитів (включаючи відсотки, штрафи і штрафні санкції), які зараз перебувають у провадженні судів України на загальну суму 1,193 млрд грн.
Він додає, що на кінець 2020 мав «умовне зобов'язання в розмірі 5,72 млрд грн (2019: 6,03 млрд грн), пов'язане з припиненням своєї діяльності в Криму, що є непогашеною сумою рахунків клієнтів в Криму при припиненні операцій (тобто станом на листопад 2014 року) за вирахуванням суми виплаченої і зарезервованої. Імовірність відтоку ресурсів для погашення цих зобов'язань не може бути належним чином оцінена, а обсяг таких зобов'язань не може бути достовірно визначений банком».
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