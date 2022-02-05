ПриватБанк заплатив кримчанам 750 млн гривень

Попри передачу зобов'язань по виплатах третій особі, ПриватБанк все-таки зробив виплати коштів жителям Криму. Йдеться про судові рішення після окупації півострова Росією (після 2014 року). Кримські вкладники отримали від фінансової установи 750 млн гривень з відсотками і штрафами.

"Сума, яку третя особа відшкодувала банку за відповідними депозитами, сплаченими банком, становить 32 млн грн. Компенсацію банк отримував в період до націоналізації протягом 2014-2016 років", - уточнює ПриватБанк в звітності.

За його інформацією, на кінець 2020 року до банку було заявлено низку позовних вимог вкладниками по поверненню депозитів (включаючи відсотки, штрафи і штрафні санкції), які зараз перебувають у провадженні судів України на загальну суму 1,193 млрд грн.

"При вирішенні цих суперечок, в звітному періоді [в 2020 році] деякими судами було вказано на обставини недійсності (нікчемності) однієї з угод переведення боргу між Банком та третьою особою на суму 8,215 млрд грн. Банк оскаржив або найближчим часом у встановлені процесуальні строки оскаржить рішення по цих справах до Верховного Суду або судів апеляційної інстанції", - констатує ПриватБанк.

Він додає, що на кінець 2020 мав «умовне зобов'язання в розмірі 5,72 млрд грн (2019: 6,03 млрд грн), пов'язане з припиненням своєї діяльності в Криму, що є непогашеною сумою рахунків клієнтів в Криму при припиненні операцій (тобто станом на листопад 2014 року) за вирахуванням суми виплаченої і зарезервованої. Імовірність відтоку ресурсів для погашення цих зобов'язань не може бути належним чином оцінена, а обсяг таких зобов'язань не може бути достовірно визначений банком».