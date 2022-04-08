ПриватБанк розповів, що незважаючи на прийняття закону про списання боргів, працюючої системи в Україні немає

Попри те, що з 6 липня в Україні набув чинності закон про списання боргів з банківських карток українців, система досі не налагоджена. Представник ПриватБанку розповів, що в Україні не існує єдиної системи списання боргів з банківських рахунків боржників. Тобто навіть з прийняттям закону нічого суттєво не змінилося.

«В Україні ще немає механізму того, як можливе списання заборгованості з рахунків українців, тобто ця мета є, але поки немає жодного механізму, як це зробити. Мін'юст видав цей наказ, але виконавча служба зараз не може це робити, оскільки немає механізму», - зазначив Олег Серга.

За його словами, над цим зараз працюють робоча група Мін'юсту і банківська система. Після впровадження такого механізму банкам не доведеться блокувати рахунки боржника.

«Зараз які є просування: якщо пів року тому чи рік тому виконавці давали банкам постанову на арешт всіх рахунків і банки її виконували, то зараз виконавець надає постанову, наприклад, що клієнт заборгував 340 гривень, у нього цю суму автоматично спишуть і не блокуватимуть всі рахунки, як це було раніше. Але коли це буде і як, ніхто не знає точно. Зараз у нас такої можливості немає», - пояснив Олег Серга.

Про які кошти йдеться? Таке списання не торкнеться кредитних коштів, а тільки особистих коштів боржника. Крім того, Олег Серга додав, що більшість виконавчих постанов, що надходять в банки щодо арештів рахунків клієнтів - це сплата штрафів за ПДР, це невеликі суми - 200-700 грн.

Нагадаємо, в Україні з 6 липня повноцінно запрацювало автоматичне списання боргів. Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців.