ПриватБанк розповів, що незважаючи на прийняття закону про списання боргів, працюючої системи в Україні немає

Попри те, що з 6 липня в Україні набув чинності закон про списання боргів з банківських карток українців, система досі не налагоджена. Представник ПриватБанку розповів, що в Україні не існує єдиної системи списання боргів з банківських рахунків боржників. Тобто навіть з прийняттям закону нічого суттєво не змінилося.
За його словами, над цим зараз працюють робоча група Мін'юсту і банківська система. Після впровадження такого механізму банкам не доведеться блокувати рахунки боржника.
Про які кошти йдеться? Таке списання не торкнеться кредитних коштів, а тільки особистих коштів боржника. Крім того, Олег Серга додав, що більшість виконавчих постанов, що надходять в банки щодо арештів рахунків клієнтів - це сплата штрафів за ПДР, це невеликі суми - 200-700 грн.
Нагадаємо, в Україні з 6 липня повноцінно запрацювало автоматичне списання боргів. Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців.
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