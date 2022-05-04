Прийнято закон про соціальну підтримку бізнесу на карантині

Можна сказати «здійснилося»! Для українських бізнесменів прийшов щасливий момент.
Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада абсолютною більшістю голосів проголосувала за законопроєкт Володимира Зеленського з пакета про підтримку бізнесу на карантині.
Зокрема, законом дозволяється "пробачити" борги бізнесу і дати податкові канікули.
У документі також прописано:
- Введення податкових канікул для 200 тис. ФОП першої групи, звільняє їх від нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020 по травень 2021 року.
- Списання податкового боргу платників податків у разі, якщо сукупний розмір боргу по всіх податках і зборах не перевищує 3060 грн, і він непогашений станом на 1 листопада 2020 року.
- Відстрочка на термін до одного року сплати податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6800 грн, які виникли до 1 грудня 2020 року.
- Списання пені та штрафних санкцій за податковим боргом, якщо вони будуть погашені протягом шести місяців після набрання чинності цим документом.
- Збільшення втричі (з 1020 грн до 3060 грн) порогу податкового боргу, за яким податкова не здійснює заходи стягнення.
- Звільнення від оподаткування матеріальної допомоги, яку громадяни і бізнес будуть отримувати від держави в зв'язку з посиленим карантином - матеріальна допомога не буде обкладатися ПДФО і податком на прибуток.
Раніше повідомлялося, що в Україні фізичні особи-підприємці отримають по вісім тисяч гривень виплат. Такий законопроєкт Верховна Рада схвалила за основу і в цілому на засіданні в п'ятницю, 4 грудня.
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