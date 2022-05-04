Прийнято закон про соціальну підтримку бізнесу на карантині

13:53 04 грудня Київ, Україна

Можна сказати «здійснилося»! Для українських бізнесменів прийшов щасливий момент.

Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада абсолютною більшістю голосів проголосувала за законопроєкт Володимира Зеленського з пакета про підтримку бізнесу на карантині.

Зокрема, законом дозволяється "пробачити" борги бізнесу і дати податкові канікули.

У документі також прописано:

Введення податкових канікул для 200 тис. ФОП першої групи, звільняє їх від нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020 по травень 2021 року.

Списання податкового боргу платників податків у разі, якщо сукупний розмір боргу по всіх податках і зборах не перевищує 3060 грн, і він непогашений станом на 1 листопада 2020 року.

Відстрочка на термін до одного року сплати податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6800 грн, які виникли до 1 грудня 2020 року.

Списання пені та штрафних санкцій за податковим боргом, якщо вони будуть погашені протягом шести місяців після набрання чинності цим документом.

Збільшення втричі (з 1020 грн до 3060 грн) порогу податкового боргу, за яким податкова не здійснює заходи стягнення.

Звільнення від оподаткування матеріальної допомоги, яку громадяни і бізнес будуть отримувати від держави в зв'язку з посиленим карантином - матеріальна допомога не буде обкладатися ПДФО і податком на прибуток.

Раніше повідомлялося, що в Україні фізичні особи-підприємці отримають по вісім тисяч гривень виплат. Такий законопроєкт Верховна Рада схвалила за основу і в цілому на засіданні в п'ятницю, 4 грудня.