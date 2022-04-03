Ухвалено закон про 100% гарантування банківських вкладів українців

08:50 03 квітня Київ, Україна

Для українців зараз дуже важливо мати впевненість у тому, що їхні заощадження у банківських установах збережуться та підтримають їх у повоєнний час.. Дуже своєчасним стало рішення Верховної Ради щодо запровадження гарантії у 100% за банківськими депозитами на період воєнного стану.

Норми законопроекту №5542-1 передбачають, що після закінчення дії військового стану гарантована сума депозитів у банках збільшиться утричі – з нинішніх 200 тисяч гривень до 600 тисяч гривень.

Раніше Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського запровадити 100% гарантії держави на депозити населення.

Як зазначили тоді в НБУ, 100% гарантії не означає, що потреба у компенсації вкладів усіх банків обов'язково стане.. До початку війни банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструвала солідні показники прибутковості, капіталізації та ліквідності, тому сьогодні може протистояти викликам, спричиненим війною.

"Гарантія в 100% за депозитами фізичних осіб на період дії військового стану дасть впевненість українцям у збереженні їх заощаджень, адже держава гарантує кожному громадянинові повернення його коштів у повному обсязі.. Введення 100% гарантії на банківські вклади на період дії військового стану – це додатковий механізм підтримки банків», – повідомив регулятор.

Станом на 1 лютого 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема і фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів становила 658,3 млрд. гривень. Депозити 98,1% вкладників у банках-учасниках фонду не перевищують 200 тисяч гривень (на 245 млрд. гривень).

Нагадаємо, що за час війни українці зняли з рахунків 35,5 млрд. гривень. У Нацбанку пояснили високий рівень ліквідності банківської системи, незважаючи на відтік депозитів.