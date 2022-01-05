За яких обставин можна втратити субсидії

13:41 05 січень Київ, Україна

Українці, які не мають боргів із комунальних платежів, можуть розраховувати на субсидію. Проте заборгованість за більш як 3 місяці стане однією з причин відмови у державній допомозі.



Згідно з інформацією, нарахування припиняються, якщо борг перевищує 20 тисяч гривень. При цьому, якщо така заборгованість є, то громадяни повинні звернутися до постачальників послуг та укласти з ними договір про реструктуризацію боргу.



Перевірити наявність заборгованості можна у Єдиному реєстрі боржників. Реєстр у відкритому доступі, там можна самостійно та безкоштовно знайти потрібну інформацію.