Президентські вибори у США можуть вплинути на економіку України - Український інститут майбутнього

16:28 06 липня Київ, Україна

Одним із головних чинників, які наступного року вплинуть на економіку України, можуть стати президентські вибори у Сполучених Штатах. Крім того, від їхнього результату залежатимуть обсяги допомоги, яку отримує наша країна.



Про це під час презентації "Прогноз економіки України на 2023-2024 роки" сказав директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

"Серед подій, що впливають на економіку України та світу, один із головних факторів - вибори президента США. Їхні результати впливатимуть на обсяги та напрямки допомоги Україні. Ми вже чуємо риторику Дональда Трампа, який каже, що не потрібно витрачати гроші американців на Україну. Звичайно, його перемога не означатиме, що допомога Україні зупинитися, бо в США - кілька центрів впливу, і президент - лише один із них. Але це може вплинути на обсяги цієї допомоги", - сказав Амелін.

Він додав, що окрім виборів у США на економічні процеси в Україні впливає світова фінансова криза, ймовірність початку якої вже обговорюють фахівці.



На думку Амеліна, нині існує кілька локальних "потоків", які можуть стати відправними для початку цієї кризи, а далі ефект доміно поширить процес на загальну світову економіку. Доля України дуже залежить від міжнародної допомоги, це великий ризик.



За його словами, наступним світовим трендом стане посилення санкційної політики на адресу росії та дружніх до неї країн.

"Цей тренд буде, але ми бачимо, на жаль, що санкції, які сьогодні застосовуються до росії, не мають дуже великого ефекту. Вона все ще має достатньо ресурсів для того, щоб продовжувати війну. Так, вони обмежені в отриманні валютних надходжень від продажу енергоресурсів, але вони все одно отримують за них гроші", - сказав директор економічних програм "Українського інституту майбутнього"

На цьому тлі залишається дуже висока ймовірність внутрішньої кризи в самій росії, першими ознаками якої стали недавні події з заколотом ПВК "Вагнер". В "Українському інституті майбутнього" опрацьовують чотири ймовірні сценарії цієї кризи, і розвиток кожного з них залежатиме від ситуації на фронті.