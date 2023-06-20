Президент України обговорив з головою Світового банку подальший розвиток співробітництва
20:28 19 червня Київ, Україна
Глава України Володимир Зеленський та голова Світового банку Аджай Банга провели телефонну розмову, під час якої обговорили подальшу співпрацю.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.
"Провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії Росії. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема, для мобілізації міжнародної підтримки", — йдеться у повідомленні президента України.
Зеленський також відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією.
Крім цього, президент наголосив на зацікавленості у співпраці під час повоєнної трансформації України та запросив фінустанову відновити роботу на території нашої держави.
"Запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні та наголосив: ми зацікавлені у співпраці під час повоєнної трансформації України, у тому числі у подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці", - написав Володимир Зеленський.
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