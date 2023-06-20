Президент України обговорив з головою Світового банку подальший розвиток співробітництва

20:28 19 червня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський та голова Світового банку Аджай Банга провели телефонну розмову, під час якої обговорили подальшу співпрацю.



Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії Росії. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема, для мобілізації міжнародної підтримки", — йдеться у повідомленні президента України.

Зеленський також відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією.



Крім цього, президент наголосив на зацікавленості у співпраці під час повоєнної трансформації України та запросив фінустанову відновити роботу на території нашої держави.