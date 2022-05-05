Президент підписав закон про банки, який посилить захист вкладників

11:17 03 серпня Київ, Україна

Закон про банки , підписаний президентом, допоможе підвищити якість роботи банків і посилити захист прав вкладників.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках і інших питань функціонування банківської системи» допоможе підвищити якість роботи банків в Україні, сприятиме стабільності банківського сектора і посилить захист прав вкладників та інших кредиторів", - пишуть в ОП.

Закон адаптує українське банківське законодавство до правових норм Європейського Союзу. Зокрема, він зміцнює корпоративне управління в банках шляхом підвищення відповідальності ради та правління фінустанови за прийняті рішення. Розширюються повноваження Національного банку в області нагляду.



Рада цим законом збільшила перелік питань, що належать до виключної компетенції ради банку. У той самий час парламент встановив вимоги до членів ради і правління банку щодо їхньої колективної придатності.



Документ також запроваджує трирівневу систему внутрішнього контролю банку, яка повинна бути інтегрована в систему корпоративного управління, прописує нову структуру капіталу банку. Крім того - вимоги до формування буферів капіталу. Встановлюються вимоги щодо достатності внутрішнього капіталу і ліквідності банку з урахуванням можливих ризиків.



Також зміни стосуються положення щодо здійснення консолідованого нагляду за банківськими групами, узгодження придбання або збільшення істотної участі в банках; посилюються вимоги по ліцензуванню банків і акціонерів.