Президент московського ЦСКА Євген Гінер викупить акції українського банку

Стало відомо, що три акціонери українського банку АТ "Перший інвестиційний банк" ("PINbank") заявили про свій намір викупити залишок акцій у інших власників. Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), відповідна концентрація відбулася 1 червня. Основними власниками акцій стали: Євген Гінер (88,9% акцій), ТОВ "Укрправо" (7,07%) і ТОВ "Компанія з управління активами Реноме-2008" (1,6%).

За даними НБУ, на 1 січня 2021 року президент московського футбольного клубу ЦСКА і співвласник компанії VS Energy International Group Євген Гінер володів 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку".

Згідно з даними НБУ, на 1 березня 2021 року за розміром загальних активів "Перший інвестиційний банк" займав 46 місце (2,25 млрд грн) серед 73 банків, що діяли в країні.

Як повідомлялося, в квітні 2020 року Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл ТОВ "Енергопостачання" на покупку понад 50% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (PINbank).

Згідно з даними Youcontrol, власником ТОВ "Енергопостачання" в держреєстрі вказана Неля Костенко. У свою чергу "Енергопостачання" володіє енергозбутовими компаніями групи VS Energy, яка контролює обленерго в Кіровоградській, Житомирській, Рівненській, Одеській, Херсонській областях.

За інформацією ЗМІ, VS Energy контролюється російськими бізнесменами Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером, Михайлом Воєводіним і Сергієм Шаповаловим.

У той самий час, згідно з інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка управляє обленерго, є троє громадян Латвії і громадянка Німеччини. Однак зв'язок Гінера з новими формальними власниками все одно простежується через структуру володіння російським футбольним клубом ЦСКА.