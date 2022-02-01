Президент хоче вивести Україну з бідності

20:00 12 травень Київ, Україна

Прем'єр-міністр країни розповів про плани українського уряду врегулювати розміри прожиткового мінімуму. Денис Шмигаль опублікував в своєму Telegram інформацію про те, що уряд працює над рішенням президента Зеленського - вивести країну зі стану бідності.

"У рамках ініціативи президента щодо подолання бідності в Україні працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму. Обговорили це питання на спільній нараді з Мінсоцполітики, Мінфіном, Мінекономіки, Офісом Президента, профільним комітетом Верховної Ради і вченими", - написав він.

Відзначимо, з 1 грудня 2020 в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 тис. 197 грн до 2 тис. 270 грн.





Одним із пріоритетів Міністерства соціальної політики на 2021 буде введення розрахунку реального прожиткового мінімуму та визначення на його основі базових соціальних гарантій.