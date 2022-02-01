Президент хоче вивести Україну з бідності

Прем'єр-міністр країни розповів про плани українського уряду врегулювати розміри прожиткового мінімуму. Денис Шмигаль опублікував в своєму Telegram інформацію про те, що уряд працює над рішенням президента Зеленського - вивести країну зі стану бідності.
Відзначимо, з 1 грудня 2020 в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 тис. 197 грн до 2 тис. 270 грн.
Одним із пріоритетів Міністерства соціальної політики на 2021 буде введення розрахунку реального прожиткового мінімуму та визначення на його основі базових соціальних гарантій.
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