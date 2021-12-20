Прем'єр-міністр Шмигаль про економічне відновлення в Україні

Вчора, 11 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму сайті в Facebook відзначив значне скорочення кількості безробітних в Україні. Він пов'язує це з процесом економічного відновлення країни після коронакрізіса.

Також глава уряду повідомив, що 86% закладів, зокрема кафе і ресторанів, відновили роботу після вимушеної паузи, викликаної пандемією COVID-19.

"Як я і говорив, економічне відновлення має розпочатися вже в третьому кварталі цього року", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, в червні зростання цін сповільнилося до 0,2% (у порівнянні з травнем), але з початку 2020 року інфляція прискорилася до 2,0%.