Прем'єр-міністр обіцяє підйом економіки з другого кварталу

Вчора, 26 травня, під час засідання Кабінету Міністрів України, прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнено анонсував стабільне відновлення економіки країни вже з другого кварталу. Цю заяву можна назвати оптимістичною, адже до кінця кварталу залишився місяць.

Він відзначив зростання українського експорту в 2021 році майже на 3 млрд доларів за чотири місяці (+20%).

"За останній час відкрито 8 нових ринків, зокрема, в країни Африки і Південної Америки. Підтримка наших експортерів дає свій результат, і вона буде посилена, зокрема, через активну роботу Експортно-кредитного агентства", - сказав Шмигаль.

Позитивна динаміка відновлення економіки спостерігається і у фінансовій діяльності середніх і великих компаній. У першому кварталі цього року фінансові результати таких компаній - одні з кращих за останні 5 років, каже прем'єр.

Також повідомляється, що уряд затвердив порядок використання коштів для будівництва інспекційних постів на кордоні, ця програма спрямована на поліпшення доступу українських малих і середніх аграріїв на світові ринки.

Бюджет проєкту - 75 млн грн. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на створення системи вимог до безпеки харчових продуктів і вимог ринків експорту.

"Це означає, що будь-який український фермер зможе зайти на відповідний сайт і там подивитися вимоги до своєї продукції на будь-якому іноземному ринку, куди він планує постачати свої товари", - додав Шмигаль.

Відзначимо, економіка України падає п'ятий квартал поспіль. Скорочення почалося на початку минулого року. За підсумками 2020 року падіння склало 4%. А в першому кварталі 2021 року зафіксовано падіння на 2%.