Прем'єр-міністр назвав розміри ставок ЄСВ, ПДФО, ПДВ та військового збору

Не секрет, що в результаті коронакризи багато українців опинилися в скрутному матеріальному становищі. Тому всі майбутні фінансові доходи і витрати - це найболючіше питання для кожного громадянина. Обнадійливі слова пролунали з вуст прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Говорячи про проєкт Державного бюджету на 2021, який уряд передав до парламенту для розгляду в другому читанні, він зазначив, що ключові податкові ставки, такі як ЄСВ, ПДФО, ПДВ, військовий збір, в наступному році залишаться без змін.

За словами прем'єр-міністра, мінімальна заробітна плата зросте до 6 тис. грн вже з 1 січня, а збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн відбудеться з 1 грудня наступного року. Крім того, глава уряду підкреслив, що жодна соціальна виплата в наступному році не буде зменшена, а для всіх пенсіонерів передбачається зростання пенсійних виплат.