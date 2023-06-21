Прем'єр Британії оголосив про новий пакет економічної допомоги Україні

14:11 21 червня Київ, Україна

Україна отримає багаторічні гарантії підтримки економіки від своїх союзників та міжнародних фінансових установ, заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на Конференції з відновлення України у Лондоні.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічні зобов'язання щодо підтримки економіки України. Протягом трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 мільярди доларів", - наголосив він.

Сунак також оголосив про запуск нового британсько-українського технологічного мосту для сприяння інвестиціям та талантам, підтримки "зеленої" енергетики.

"Все це частина швидких колективних зусиль союзників і партнерів з усього світу, зокрема значної нової підтримки з боку ЄС, про яку також оголошено цього тижня", - зазначив політик.

За його словами, особливу роль у підтримці української економіки відіграють фінансові установи.

"МВФ виділить Україні 15 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років у рамках зобов'язань G7 та її партнерів щодо виділення 115 мільярдів доларів. А такі установи, як ЄБРР, надають початковий капітал для підтримки зростання, яке відбувається під керівництвом приватного сектору", - сказав Ріші Сунак.

Британський прем'єр повідомив і про старт ініціативи Ukraine Business Compact, яка покликана сприяти відновленню України. За його словами, до проєкту вже приєдналися понад 400 компаній із 38 країн світу.

"Насамперед, ми маємо побудувати платформу для бізнесу. Тільки вони можуть по-справжньому залучити інновації та інвестиції, яких потребує Україна. Саме тому ми запускаємо Ukraine Business Compact, щоб приватний сектор пообіцяв свою підтримку відновленню та реконструкції України. І я радий оголосити сьогодні, що понад 400 компаній із 38 країн світу із загальною ринковою капіталізацією 4,9 трильйона доларів США вже підписали цей документ", - розповів глава уряду королівства.

"Цим і всім, що ми робимо тут, ми надсилаємо сигнал, що наша підтримка на полі бою і за його межами не припиниться, і що неймовірний дух України переможе", - підсумував Ріші Сунак.

21 червня у Лондоні розпочалася Конференція з відновлення України, метою якої є залучення міжнародних інвестицій для відновлення країни після російського вторгнення. Участь у ній беруть понад 1000 іноземних чиновників із 61 держави, представники неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів та підприємців.