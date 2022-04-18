Представники УЗ обговорили з депутатами земельний податок

На проведеному минулої п'ятниці засіданні підкомітету з місцевих податків і зборів Верховної Ради народні депутати, члени асоціацій і представники «Укрзалізниці» шукали способи скоротити суму податку на землю, який компанія щорічно сплачує до місцевих бюджетів. Питання настільки актуальне і важливе для розвитку залізниці України, що засідання було практично повністю присвячене пошуку взаємовигідних шляхів врегулювання питання оподаткування земель, які перебувають під залізничними коліями.

Директор управління взаємовідносинами з органами державної влади АТ «Укрзалізниця» Дмитро Романюк назвав зустріч, що відбулася, дуже продуктивною і мотиваційною.

В ході обговорення були висунуті наступні способи вирішення проблеми:

податок на землю під адміністративними будівлями і спорудами, що знаходяться у відомстві УЗ, залишити в повному обсязі;

податок на землю під залізничними шляхами в населених пунктах, які гостро потребують дотацій, залишити в розмірі 100%;

встановити єдиний коефіцієнт, за яким «Укрзалізниця» буде сплачувати земельний податок в усі інші місцеві бюджети. Цей коефіцієнт повинен бути прийнятним для компанії і не заважати її економічному розвитку.

Пошуки компромісу між владою і «Укрзалізницею» тривають. Багато професійних асоціацій та нардепів висловили свою підтримку компанії, оскільки бачать активну роботу топ-менеджменту УЗ щодо підвищення ефективності операційного управління компанією і боротьби з корупцією.

«Переконаний, що «Укрзалізниця» може стати локомотивом економічного розвитку, від якого згодом виграють і територіальні громади, в які «Укрзалізниця» направляє щороку понад 5 млрд грн тільки в вигляді ПДФО», - написав на своїй сторінці в Facebook Дмитро Романюк.

Зниження земельних податкових відрахувань вкрай важливе для української залізниці зараз, щоб якомога швидше вийти зі складного фінансового становища. Крім податку на землю, «Укрзалізниця» планує врегулювати питання з акцизом на паливо, адже цей податок йде на ремонт автомобільних доріг, а не залізничних шляхів. Крім того, необхідно вирішити питання із заборгованостями місцевих бюджетів з компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій.