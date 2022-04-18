Голова ВР затвердив Бюджетну декларацію на 2022-2024 з рекомендаціями парламенту

15:27 19 липня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Апарату ВР. Глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, а також надав свої рекомендації щодо бюджетної політики.Про це повідомляє пресслужба Апарату ВР.



"Зазначеним документом парламент взяв до відома бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, затверджену Кабінетом Міністрів України", - говориться в повідомленні.



Серед рекомендацій Верховної Ради, зокрема, збільшення доходів проєкту державного бюджету на наступний рік, розвиток експорту товарів, робіт, послуг українського походження і підвищення їхньої конкурентоспроможності на світовому ринку шляхом стимулювання експортного кредитування.



Парламент також рекомендує уряду при підготовці проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" вжити заходів щодо забезпечення імпортозаміщення, залучення інвестицій в нові виробництва і розвитку промисловості України, зокрема, шляхом запровадження інструменту локалізації в державних закупівлях, а також по створенню індустріальних парків з податковими стимулами, затвердженню Стратегії управління державним боргом на 2022-2023 та плану її реалізації.



Крім того, в документі йдеться про доцільність перегляду джерел фінансування та напрямків використання спеціального фонду державного бюджету, збільшення прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп і збільшення розміру мінімальної заробітної плати.



Що це за документ?



Бюджетна декларація ㅡ це документ середньострокового бюджетного планування, що визначає засади бюджетної політики і показники державного бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проєкту державного бюджету і прогнозів місцевих бюджетів.



Середньострокове бюджетне планування не передбачає встановлення точних цифр, а лише передбачає прийняття приблизних прогнозних показників державних доходів і витрат. Точні бюджетні показники, як і раніше, будуть встановлювати законом про державний бюджет на поточний рік.



За словами міністра фінансів, введення такого планування є важливим, оскільки бізнес планує свої процеси на 3-5 років, тому аналогічна ситуація повинна бути з державним управлінням.



У поданні по Бюджетній декларації на 2022-2024 роки зазначено, що уряд спрямує свої зусилля на: стимулювання економіки після карантину через COVID-19, посилення обороноздатності і безпеки держави; розвиток агропромислового комплексу, збереження і відновлення природних екосистем, сприяння розвитку IT-бізнесу, підвищення рівня цифрової грамотності українців, посилення енергонезалежності тощо.