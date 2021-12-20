Запобігання відтоку кадрів: що пропонує Президент

12:11 10 липень Київ, Україна

В рамках робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками місцевого бізнесу. Вона відбулася на території підприємства «Модерн-Експо» в Луцьку, яке постачає торгове обладнання в більш ніж 70 країн світу, а виробничі майданчики компанії розташовані в Луцьку, Вітебську (Білорусь) та Любліні (Польща). Глава держави ознайомився з потужностями підприємства та роботою його інноваційного центру, а потім поспілкувався там з місцевими підприємцями.

В ході розмови бізнесмени відзначили проблему виїзду кваліфікованих кадрів в сусідні країни і закликали державу вжити заходів.

«Закривати кордони ніхто не буде. Це перше. По-друге, можна багато розповідати, але поки не буде нормальних робочих місць, нормальної заробітної плати, людей нічим не втримати », - відповів Президент.

На думку Володимира Зеленського, необхідно створювати можливості, щоб люди могли відкривати свій бізнес в Україні.

«Крім програми кредитування« 5-7-9 », яку ми зараз наповнюємо, є ще портфельний кредитування, яке з'явиться у Верховній Раді у вигляді законопроекту. Наше головне завдання - до кінця року зробити нормальні умови кредитування, це 5-7% », - зазначив він.

Крім того, існує ініціатива про доступність іпотеки, адже високі відсотки по кредитах на покупку житла змушують молоді сім'ї працювати за кордоном. На переконання Глави держави, іпотека повинна бути максимум під 10%.

Також бізнесмени виступили за допомогу держави в просуванні українського експорту. У відповідь на це Володимир Зеленський повідомив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком вже шукають торгових представників для лобіювання українських виробників за кордоном.

«Спільно з Міністерством закордонних справ створюється інститут торгових представників, які будуть займатися просуванням українського бізнесу за кордоном», - підтвердив Андрій Єрмак.

Порушувалося питання побудови цілісної системи трансплантації в державі. План реалізації цієї ідеї може надати Академія медичних наук. Втілити її можна за кілька років, відзначили волинські підприємці.

«Якщо це можливо - за два роки побудувати в Україні - давайте зосередимося на цій програмі», - заявив Президент. Щодо будівництва доріг і подальшого розвитку інфраструктури Глава держави повідомив, що в наступному році планується розширення програми «Велике будівництво».

«Що стосується кілометрів доріг - хочеться збільшити (будівництво - Ред.) В два рази. Принаймні в півтора рази ми збільшимо - це є в планах. Хочеться ще більше. Що стосується шкіл, садочків, ми мінімум залишимося в тому ж темпі. Садиков потрібно більше - і ми збільшимо (кількість. - Ред.) », - запевнив Президент.

Також він підкреслив, що в наступному році в цю програму будуть включені культурні центри, музеї і замки.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко нагадав про президентському проекті «25 магнітів України» і зазначив, що за цими «магнітів» проходить співпраця держави і приватних інвесторів, у тому числі на умовах концесії. Зокрема, держава займається дорожньою інфраструктурою, а інвестор вкладає кошти в готелі, бази відпочинку і т. Д. Кирило Тимошенко запросив місцевий бізнес брати участь у розвитку таких туристичних об'єктів.

Володимир Зеленський закликав підприємців повідомляти голові ОДА і Офісу Президента, коли хтось намагається тиснути на їх бізнес.

«Будь ласка, відразу телефонуйте нашому представникові в регіоні. Є глава ОДА, у вас є контакти з Офісом Президента. Будь ласка, телефонуйте прямо і говорите. Щоб вибудувати прозору систему, потрібен час. А поки не хочеться втрачати той світлий бізнес, який у нас є. Тому відразу телефонуйте - будемо вирішувати », - резюмував Глава держави.