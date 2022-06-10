Уряд запускає нову економічну стратегію в умовах війни

19:33 10 червня Київ, Україна

В уряді заявили, що запускають нову економічну стратегію, яка допоможе вітчизняній економіці вистояти та стане фундаментом повоєнного відновлення.

Перша ініціатива – це мікрогранти створення власного бізнесу, у межах якої держава надасть безповоротні витрати на створення тисяч нових мікробізнесів. Також можна взяти пільговий кредит у межах 5-7-9. Заявки подаватимуться через Дію.

Друга програма – це безповоротні гранти на розвиток переробних підприємств. Йдеться про деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу або фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо. Грант можна буде витратити, зокрема на придбання обладнання.

Програма в агросекторі ставитиметься до часткової компенсації вартості теплиць. Зокрема, надаватиметься безповоротний грант на проект модульної теплиці розміром 2 га.



У рамках четвертої програми передбачаються гранти для висадки нових фруктових та ягідних садів.



Ще одна ініціатива стосується ІТ-сфери. Передбачається, що Український фонд стартапів викуповуватиме частку у новостворених компаній.



Шоста програма також пов'язана з ІТ. У її рамках українці, які бажають здобути кваліфікацію junior developer або графічний дизайнер, або іншу технічну спеціальність, зможуть отримати грант, який можна буде витратити на навчання на ІТ-курсах.