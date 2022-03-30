Уряд виділить 1 млрд гривень для проведення реставраційних робіт по всій Україні

Уряд України прийняв рішення щодо додаткового фінансування проєктів реставрації в країні. Так, Верховна Рада затвердила зміни в бюджеті країни для того, щоб здійснити частину ремонтно-реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини.

Зокрема, мова йде про документ №5551-2, який в першому читанні підтримали 322 народних депутати. Норми закону збільшують витрати Міністерства культури і інформаційної політики України на 1 млрд гривень.

Гроші будуть спрямовані на нову бюджетну програму, яка передбачає ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини.

Днями народні депутати України заслухали вітчизняних міністрів під час години запитань до уряду. В рамках засідання чиновники відзвітували про виконання бюджету за минулий рік, а також про стан і перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України.