Уряд виділив понад 4 млрд гривень для Херсонщини

11:14 24 серпня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України виділив 4,6 млрд гривень на заходи щодо подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, майже 32% із виділених коштів уже витрачено на фінансування робіт та виплату компенсацій постраждалим.
"Кабінет Міністрів виділив 1,3 млрд гривень на відновлення пошкодженого та зруйнованого житла у зоні російського теракту. Таким чином, люди у Миколаївській та Херсонській областях матимуть ресурси для ремонтів своїх будинків до зими", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль додав, що йде обробка заяв мешканців Херсонщини та Миколаївщини на компенсацію за втрачений урожай. Наразі люди подали понад 340 заяв та погоджено виплати на 2,7 млн гривень.