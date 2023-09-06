Уряд виділив понад 4 млрд гривень для Херсонщини

Кабінет Міністрів України виділив 4,6 млрд гривень на заходи щодо подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, майже 32% із виділених коштів уже витрачено на фінансування робіт та виплату компенсацій постраждалим.
Шмигаль додав, що йде обробка заяв мешканців Херсонщини та Миколаївщини на компенсацію за втрачений урожай. Наразі люди подали понад 340 заяв та погоджено виплати на 2,7 млн гривень.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі