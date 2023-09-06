Уряд виділив понад 4 млрд гривень для Херсонщини

"Кабінет Міністрів виділив 1,3 млрд гривень на відновлення пошкодженого та зруйнованого житла у зоні російського теракту. Таким чином, люди у Миколаївській та Херсонській областях матимуть ресурси для ремонтів своїх будинків до зими", - йдеться у повідомленні.