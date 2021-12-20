Уряд запровадив податкові пільги для галузі літакобудування

20:15 02 грудень Київ, Україна

Уряд України зробив ще один крок для підтримки стратегічних галузей економіки, а саме Кабмін запровадив податкові пільги для галузі літакобудування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Ми продовжуємо робити системні кроки для підтримки стратегічних галузей економіки, чуємо запити підприємців та реагуємо на них. Зокрема, рішення щодо пільгового податкового режиму є нашою відповіддю на звернення від представників галузі літакобудування", - цитує голову Мінекономіки Ігоря Петрашка його пресслужба.

Так, серед підприємств, які звернулися до Мінекономіки - ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "АВІА", ТОВ "ГІДРОБЕСТ", ТОВ "Авіаремонтне підприємство "УРАРП", АТ "Дніпропетровський агрегатний завод", АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес”.



Постанова розширює перелік товарів для імпорту у пільговому режимі на 75 позицій. Зокрема, йдеться про сировину, матеріали, комплектувальні, верстати, які не виробляються в Україні.