Уряд запровадив податкові пільги для галузі літакобудування

Уряд України зробив ще один крок для підтримки стратегічних галузей економіки, а саме Кабмін запровадив податкові пільги для галузі літакобудування.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Так, серед підприємств, які звернулися до Мінекономіки - ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "АВІА", ТОВ "ГІДРОБЕСТ", ТОВ "Авіаремонтне підприємство "УРАРП", АТ "Дніпропетровський агрегатний завод", АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес”.
Постанова розширює перелік товарів для імпорту у пільговому режимі на 75 позицій. Зокрема, йдеться про сировину, матеріали, комплектувальні, верстати, які не виробляються в Україні.
Постанова розширює перелік товарів для імпорту у пільговому режимі на 75 позицій. Зокрема, йдеться про сировину, матеріали, комплектувальні, верстати, які не виробляються в Україні.
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